Появились фото и видео, как протестующие под Радой чуть не "линчевали" нардепа Барну. ВИДЕО

17.10.2017 22:06

Народный депутат из "Блока Петра Порошенко" Олег Барна с трудом вырвался из окружения участников протеста под Верховной Радой. Об этом сообщает "Украинская правда".

Депутат пытался покинуть вечернее заседание парламента, но протестующие набросились на него с криками: "Иди работай", "На работу". Барна пытался вырваться из окружения и направиться в направлении гостиницы "Киев".

В ситуацию вмешался экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, пытаясь угомонить протестующих.

После вмешательство Саакашвили участники митинга сделали Барне "коридор позора". В частности, депутата толкали и оплевывали. Затем подбежали сотрудники полиции и отвели депутата в гостиницу.