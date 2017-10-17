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Появились фото и видео, как протестующие под Радой чуть не "линчевали" нардепа Барну. ВИДЕО

17.10.2017 22:06
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Появились фото и видео, как протестующие под Радой чуть не "линчевали" нардепа Барну. ВИДЕО

Народный депутат из "Блока Петра Порошенко" Олег Барна с трудом вырвался из окружения участников протеста под Верховной Радой. Об этом сообщает "Украинская правда".

Депутат пытался покинуть вечернее заседание парламента, но протестующие набросились на него с криками: "Иди работай", "На работу". Барна пытался вырваться из окружения и направиться в направлении гостиницы "Киев".

В ситуацию вмешался экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, пытаясь угомонить протестующих.

После вмешательство Саакашвили участники митинга сделали Барне "коридор позора". В частности, депутата толкали и оплевывали. Затем подбежали сотрудники полиции и отвели депутата в гостиницу.

 



Теги: Донбасс, депутат, Киев, полиция, митинг, Верховная Рада, Саакашвили
 
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