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Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
Глава украинского государства Петр Порошенко полностью поддерживает митингующих, которые пришли к Верховной Раде. Об этом он заявил журналистам во время брифинга, передает "Диалог.UA".
По словам Порошенко, его ранние инициативы полностью совпадают с сегодняшними требованиями активистов. В частности, президент отметил, что еще два года назад он внес проект изменений в Конституцию, которые предусматривали отмену депутатской и судейской неприкосновенности. "Я рад, что мои инициативы нашли такой отзыв и в сердцах людей, и у организаторов акции.
Первый этап мы сделали, судейская неприкосновенность в формате судебной реформы, которая была сделана по моей инициативе, ликвидирована. У восьми тысяч носителей неприкосновенности ее больше нет, осталось около 450 человек", - сказал президент. Кроме того, глава государства также поддержал требование о создании Антикоррупционного суда.
Он уточнил, что данная реформа осуществляется при помощи Совета Европы и Венецианской комиссии и на сегодняшний день нуждается в доработке. "Венецианская комиссия рассмотрела те законопроекты, которые есть в Верховной Раде.
Оба она признала неприемлемыми для имплементации в судебной системе. Хочу подчеркнуть, что сам термин "антикоррупционный суд" появился в моем законопроекте о судебной реформе. Сегодня я ожидаю от Парламента, чтобы они наработали тот законопроект, который будет приемлемым", - подчеркнул президент
Теги: Донбасс, Киев, суд, Антикоррупционный комитет, Верховная Рада, Порошенко, Саакашвили
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