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Порошенко внес в Верховную Раду неожиданный законопроект - депутатам это точно не понравится
Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части депутатской неприкосновенности. Соответствующий проект закона № 7203 зарегистрирован в Парламенте во вторник, передает "Диалог.UA".
На текущий момент текст документа пока не обнародован. Известно лишь, что законопроект, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2020 года.
Стоит отметить, что в соответствии со ст. 80 Конституции Украины всем нардепам гарантируется депутатская неприкосновенность. В частности, они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Парламенте и его органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету), а также не могут быть без согласия Парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.
Примечательно, что одно из требований митинга у стен Верховной Рады, который запланирован на вторник, ограничение депутатской неприкосновенности.
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, Конституция, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада, Порошенко
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