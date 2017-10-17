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Продление санкций против России и интеграция Украины в ЕС: Порошенко назвал ключевые темы переговоров с президентом Мальты

17.10.2017 17:46
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Продление санкций против России и интеграция Украины в ЕС: Порошенко назвал ключевые темы переговоров с президентом Мальты

Президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека и президент Украины Петр Порошенко успешно провели переговоры, обсудив вопросы сотрудничества и санкций против России. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook прокомментировал прошедшие переговоры с лидером Мальты Мари-Луиз Колейро Прека, передает dialog.ua.

"Приятно констатировать, что Мальта как надежный двусторонний партнер, как государство-член Евросоюза становится ближе к Украине", - в первую очередь отметил глава государства. По его словам, данная близость является не только символической, но и приобрела практический смысл.

Лидер Украины подчеркнул, что с президентом Мальты они обсудили продление санкций ЕС против Российской Федерации, евроинтеграционные стремления Украины, а также торгово-экономическое взаимодействие между странами. "Спасибо госпожа Президент за плодотворные переговоры!" - добавил Петр Порошенко.



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Мальта, Российская Федерация, санкции, Порошенко
 
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