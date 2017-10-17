Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

“Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве

17.10.2017 16:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
“Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве

Украина вплотную подошла к самым важным событиям, которые являются определяющими для евроатлантического движения страны и завершения войны. Это переломный момент. Политический обозреватель Олег Пономарь прогнозирует, что до весны 2018 года должны произойти не менее шести значимых событий, пишет “Диалог.UA”.

Первое – принятие медицинской и земельной реформ, начало приватизации. “Это даст возможность Украине продолжить сотрудничество с МВФ, чего страшно не желают в Москве. Экономика Украины начала расти”, - отметил Пономарь. До Нового года Верховная Рада примет во втором чтении второй "хорватский" закон. Тогда Курту Волкеру удастся додавить Владислава Суркова по миротворцам.

“На месяцы идет счет до принятия Трампом официального решения о поставках оружия Украине”, - написал эксперт. Позже, к 1 февраля, Минфин США закончит отчет о средствах ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. После этого финансы можно будет начинать конфисковывать. После 1 января в Гааге начнет работать трибунал по сбитому авиалайнеру Малайзийских авиалиний на Донбассе.



Теги: Украина, США, Донбасс, Киев, Путин, Российская Федерация, МВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх