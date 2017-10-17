“Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве

17.10.2017 16:25

Украина вплотную подошла к самым важным событиям, которые являются определяющими для евроатлантического движения страны и завершения войны. Это переломный момент. Политический обозреватель Олег Пономарь прогнозирует, что до весны 2018 года должны произойти не менее шести значимых событий, пишет “Диалог.UA”.

Первое – принятие медицинской и земельной реформ, начало приватизации. “Это даст возможность Украине продолжить сотрудничество с МВФ, чего страшно не желают в Москве. Экономика Украины начала расти”, - отметил Пономарь. До Нового года Верховная Рада примет во втором чтении второй "хорватский" закон. Тогда Курту Волкеру удастся додавить Владислава Суркова по миротворцам.

“На месяцы идет счет до принятия Трампом официального решения о поставках оружия Украине”, - написал эксперт. Позже, к 1 февраля, Минфин США закончит отчет о средствах ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. После этого финансы можно будет начинать конфисковывать. После 1 января в Гааге начнет работать трибунал по сбитому авиалайнеру Малайзийских авиалиний на Донбассе.