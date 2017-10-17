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Украинцы обокрали магазины на миллиард гривен
Чаще всего из супермаркеров "выносят" колбасу, водку и приборы для бритья. Супермаркеты в Украине стали чаще обыскивать покупателей. И хотя это незаконно, причины у продавцов есть – за год украинцы украли из магазинов розничной торговли товаров на сумму более миллиарда гривен. Таким образом, каждый 20-й товар оказывается украденным. Об этом свидетельствуют оценки экспертов, опрошенных ZN.ua.
При этом, по данным издания, преимущественно крадут дорогие, небольшого размера товары приборы, например, для бритья, а также одежду, обувь. Из продуктов: сыр, колбасу, овощи, водку и тому подобное.
Воруют не только покупатели, но и персонал магазинов и супермаркетов: экспедиторы, грузчики, сортировщики и даже охранники. Как свидетельствуют данные компании Axis и некоммерческого партнерства представителей розничных сетей, основные причины потерь в ритейле составляют:
внутренние кражи – 33,3%;
внешние кражи – 32,9%;
административные ошибки – 26,1%;
мошенничество поставщиков – 7,6%.
При этом чаще всего по закону кражи считаются мелкими – на данный момент такими считаются кражи, когда стоимость украденного имущества не превышает 160 грн. Если же стоимость украденного имущества превышает 160 грн, например, кража виски на 7 тысяч гривен, за такое правонарушение положена уголовная ответственность. Но, как жалуются владельцы магазинов, даже когда вора задержали на месте кражи, полиция его обычно отпускает.
Как сообщалось, "профессиональные" воры, промышляющие в столичных супермаркетах и ТРЦ, становятся все более находчивыми. Преступники срезают сигнализацию ножницами, прячут краденое в специальные пакеты и пользуются лебедкой.
При этом украинцы промышляют не только в родных супермаркетах – недавно из-за воровства разгорелся скандал в Польше. Из-за многочисленных краж владелец супермаркета в городе Барлинек повесил табличку, которая призывает проверять каждого гражданина Украины на кассе.
Теги: Донбасс, торговля, магазин, кража, продавец, супермаркет, товар
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