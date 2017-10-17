В Киеве на митинге возле Верховной Рады пролилась первая кровь: протестующие штурмом пошли на силовиков, есть раненые

17.10.2017 18:26

На данный момент известно о трех пострадавших, двое из них из числа митингующих, еще один, по данным журналистов, боец спецназа, охраняющий территорию возле Верховной Рады, где сегодня 17 октября, с утра проходит митинг по инициативе политического движения Михаила Саакашвили. Кто именно спровоцировал инцидент, пока неясно, но, по данным "Украинской правды" в Twitter, после драки полиции пришлось применить газовые баллончики, передает "Диалог.UA".

В свою очередь, "Громадьске" во время прямого включения сообщило, что одному из пострадавших поранили голову, а еще одному демонстранту помощь оказывали на месте сотрудники Красного Креста.

Журналист Александр Рудоманов рассказал в соцсети о том, что протестующие выломали секцию забора, пробовали пронести палатки. "Началась драка, выломали секцию забора. Пробовали пронести палатки, начали ломать рамки", - рассказал он в Facebook и показал несколько кадров с места столкновения.

Ранее митингующие забросали нардепа Алексея Гончаренко яйцами. Добавим, нардеп Владимир Парасюк напал возле ВР на начальника Управления госохраны Валерия Гелетея, ударив его несколько раз ногами.