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В Киеве врач отказался оперировать жительницу Донбасса

17.10.2017 14:29
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В Киеве врач отказался оперировать жительницу Донбасса

Женщине не сделали липосакцию по политическим соображениям. В Киеве врач-хирург Дмитрий Козлов отказался делать операцию 50-летней женщине из Донецка по политическим соображениям. Об этом в субботу, 14 октября, он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, передает korrespondent.net.

По его словам, женщина пришла сделать себе липосакцию. И уже на операционном столе пациентка начала восхвалять "русский мир". "Прямо на операционном столе, не дожидаясь анестезии, стала жаловаться на "укропов", геноцид народа Донбасса, и вообще "русский мир" – самый лучший мир на свете, не считая потустороннего", – написал Козлов.

Медик отметил, что после ее заявлений подготовка к операции была прекращена, а женщине в полном объеме вернули средства. "Чтобы не было кривотолков, липосакция – это операция, которая не является жизненно необходимой, и я не нарушил клятву Гиппократа. Не знаю, как для кого, а для меня деньги пахнут", – сказал врач.



Теги: политика, Донецк, Донбасс, Киев, операция, хирург, липосакция
 
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