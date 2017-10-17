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В Кремле снова предались несбыточным мечтам: путинская пособница Матвиенко "расстроилась" из-за якобы скорого распада Украины

17.10.2017 20:25
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В Кремле снова предались несбыточным мечтам: путинская пособница Матвиенко "расстроилась" из-за якобы скорого распада Украины

Российские власти все еще пытаются отвлечь внимание своих граждан от серьезных проблем внутри страны пропагандистскими фейками об "ужасах" в Украине. Этому предалась и представительница ручного путинского Совфеда Валентина Матвиенко, передает "Диалог.ua".

Путинистка встретилась с председателем парламента Венгрии Ласло Кевером. Вместе они всласть покритиковали нашумевший украинский закон "Об образовании", защищающий украинский язык. Матвиенко, рассуждая о реформе, выдала нелепицу, что эта "мина замедленного действия" якобы может привести к распаду Украины.

По этому выдуманному ею же поводу Матвиенко попыталась изобразить обеспокоенность, бессовестно заявив, что РФ заинтересована в "стабильной" Украине.



Теги: Украина, Донбасс, образование, Российская Федерация, украинский язык, реформа
 
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