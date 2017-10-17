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В Раде назвали три причины, почему Украина не объявит войну России

17.10.2017 10:52
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В Раде назвали три причины, почему Украина не объявит войну России

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, считает, что есть три причины, почему Украина не может объявить войну России. Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Мы им не объявим войну по одной простой причине. Сравните военно-экономический потенциал и вооруженные силы Украины и России по численности и составу. Это было бы очень опрометчиво с нашей стороны, во-первых", - назвал главную проблему депутат.
Второй проблемой, по словам собеседника, является усталость населения Украины от войны.

"После шести волн частичной мобилизации население уже устало от проведения подобных мероприятий, в общем-то, украинцы просто устали от войны. А война с Россией – это однозначно всеобщая мобилизация. Поэтому это не будет вариант весны 2014 года, когда можно было на волне патриотизма мобилизовать наших людей в высоком морально-психологическом состоянии", - отметил Тымчук.

Третьей же проблемой, по словам народного депутата, является плохое состояние украинской экономики, которое будет ухудшено еще сильней, в случае попытки перевода экономики на военные рельсы.



Теги: Украина, Донбасс, война, Российская Федерация, Верховная Рада, Тымчук
 
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