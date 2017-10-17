В Раде назвали три причины, почему Украина не объявит войну России

17.10.2017 10:52

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, считает, что есть три причины, почему Украина не может объявить войну России. Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Мы им не объявим войну по одной простой причине. Сравните военно-экономический потенциал и вооруженные силы Украины и России по численности и составу. Это было бы очень опрометчиво с нашей стороны, во-первых", - назвал главную проблему депутат.

Второй проблемой, по словам собеседника, является усталость населения Украины от войны.

"После шести волн частичной мобилизации население уже устало от проведения подобных мероприятий, в общем-то, украинцы просто устали от войны. А война с Россией – это однозначно всеобщая мобилизация. Поэтому это не будет вариант весны 2014 года, когда можно было на волне патриотизма мобилизовать наших людей в высоком морально-психологическом состоянии", - отметил Тымчук.

Третьей же проблемой, по словам народного депутата, является плохое состояние украинской экономики, которое будет ухудшено еще сильней, в случае попытки перевода экономики на военные рельсы.