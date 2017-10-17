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В Украине каждые 2 часа три человека умирают из-за плохого состояния окружающей среды, - министр экологии
В Украине каждые 2 часа умирают три человека из-за плохого состояния окружающей среды. Об этом заявил министр экологии Украины Остап Семерак, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает 112.ua.
"Только из-за высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха Украина может терять до 15% урожая. Но меня поражают другие цифры. По данным ВОЗ, каждые 2 часа в Украине умирают три человека от плохого состояния окружающей среды", - заявил Семерак.
Министр отметил, что вопросы охраны окружающей среды в Украине не являются приоритетными.
Также министр добавил, что из-за коррупции и неустойчивого использования природных ресурсов Всемирный экономический форум отвел Украине 77-е место из 144 стран, оцененных при составлении Индекса глобальной конкурентоспособности.
Теги: Украина, Донбасс, ВОЗ, коррупция, смертность, экология, окружающая среда
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