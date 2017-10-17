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Возле посольства США начали голодовку переселенцы с временно оккупированных территорий Донбасса. Стало известно, что требуют люди от американских дипломатов
Люди просят дипломатов проверить, как государство расходует средства, поступившие из США в Украину для помощи переселенцам и пострадавшим в результате вооруженного конфликта на востоке страны. По словам протестующих, место для акции – здание американского посольства, выбрано неслучайно. Речь идет не только о деньгах предоставленных донорами из США, но и вообще о средствах, направленных в рамках международной помощи, в частности от Евросоюза и Японии, сообщает "Диалог.UA".
Люди пришли к зданию посольства вместе с детьми. В руках у малышей плакаты: "Нам нужен дом!".
На своих страницах в социальных сетях активисты-переселенцы пишут о том, что одного из участников голодовки сегодня забирала карета скорой помощи – немолодому человеку стало плохо из-за гипогликемии. Некоторые добирались в столицу из пригорода, за 50-100 километров, что бы принять участие в манифестации. Также протестующих пришли поддержать неравнодушные жители Киева.
Начатую протестную акцию одним днем переселенцы завершать не собираются, сообщают, что стояние под американским посольством продолжится "до победного конца". Ранее сообщалось: возле Верховной Рады прошел митинг переселенце, в том числе участников АТО и бойцов добробатов. Переселенцы с Донбасса и Крыма организовали протестную акцию возле здания Кабмина.
Теги: США, Донбасс, Киев, посольство, Верховная Рада, АТО, переселенцы
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