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Акция протеста под Радой: глава полиции заявил об ограблении Нацгвардии
Сергей Князев подчеркнул, что по каждому делу будет дана "действующая правовая квалификация и быстрое расследование". Во время акции протеста под Верховной Радой во вторник, 17 октября, был зафиксирован факт грабежа имущества Национальной гвардии, заявил во время брифинга глава Национальной полиции Сергей Князев. - Мы видим, что у нас есть факт ограбления. Сегодня мы внесли в Единый реестр криминальное правонарушение по факту грабежа имущества Нацгвардии, - заявил Князев, которого цитирует Liga.net.
По его словам, по каждому делу будет дана действующая правовая квалификация и быстрое расследование. Князев подчеркнул, что на данный момент ситуация в месте проведения массовых мероприятий контролируется.
- Там находится достаточное количество полиции и военнослужащих Нацгвардии, чтобы обеспечить безопасность граждан и беспрепятственное функционирование государственных учреждений, - подчеркнули в пресс-службе МВД.
КАК ЭТО БЫЛО
Акция протеста оппозиционных нынешней власти политических сил началась с самого утра 17 октября. В мероприятии приняли участие Михаил Саакашвили, "Рух Новых Сил" (РНС), "Самопомощь", партия "Свобода", "Национальный корпус", "Демократический альянс", объединение "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, объединение "Хвиля" Виктора Чумака, "еврооптимисты" из БПП Мустафа Найем, Сергей Лещенко.
Также были всеукраинское объединения "Автомайдан", общественная организация "Антикоррупционный штаб", общественное движение "ЧЕСТНО" и многие другие.
Вечером организаторы разбили под Верховной Радой палаточный лагерь. Произошли столкновения. Пострадали четверо.
Теги: Донбасс, Киев, ограбление, полиция, митинг, МВД, Верховная Рада, нацгвардия
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