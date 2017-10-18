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Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану - нардеп
В то время как под Верховной Радой проходит Михомайдан, у частной резиденции президента Петра Порошенко в селе Козине под Киевом усилена охрана - пригнана военная техника, а также много людей в военной форме. Об этом написала нардеп из "Самопомощи" Виктория Войцицкая на своей странице в Facebook, передает strana.ua.
"То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков - Ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов.
Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на некоторое время? Тут кого бояться? И это я только незначительную часть людей и техники сфотографировала....", - написала она и выложила фотографии охраны.
Теги: Украина, Донбасс, резиденция, охрана , Верховная Рада, военная техника, Порошенко
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