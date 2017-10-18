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Как обжились митингующие в центре Киева
Утром у Верховной Рады на улице Грушевского собрались около 200 митингующих, с ночи на площади остались несколько сотен человек с палатками, сообщает liga.net.
За порядком в правительственном квартале Киева следят около 3 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
По его словам, в зависимости от оперативной обстановки, количество правоохранителей может меняться.
Вчера, 17 октября, в центре Киева возле здания Верховной Рады началась акция протестапредставителей различных общественных организаций и политических сил. Акция была анонсирована давно и, по предварительным оценкам, на улицы, вышли несколько тысяч человек.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что усиленные меры безопасности под Радой 17 октября связанны с подготовкой возможных провокаций, а палатки никто сносить не будет.
Теги: Донбасс, Киев, Луценко, полиция, митинг, Верховная Рада, нацгвардия
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