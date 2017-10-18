Крым можно будет вернуть в Украину только после уничтожения России как государства - Тука

18.10.2017 15:31

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука не видит путей для возвращения Крыма в Украину до тех пор, пока Российская Федерация существует как государство. Об этом он заявил в интервью одному из украинских изданий, сообщает "Диалог.UA".

Как утверждает Георгий Тука, рассматривать вопрос о введении миротворческой миссии в Крым преждевременно до тех пор, пока территории Украины на востоке находятся под оккупацией России. "Это можно рассматривать гипотетически. Однако, на мой взгляд, это очень преждевременно. Имею убеждение, что Россия будет идти на нет в этом вопросе. Фактически это то, что она сейчас и делает. Даже заявление Земана получило критику со стороны РФ", - сказал замминистра ВОТ. Также он считает политиканством разговоры о принятии законов, которые якобы помогут вернуть Крымский полуостров под контроль Украины.

По его мнению, сделать это можно будет только после того, как Россия будет уничтожена как государство. "Мое мнение таково. Если я вижу и понимаю пути возвращения контроля на Донбасс, то на сегодняшний день иного пути возврата Крыма в Украину, кроме уничтожения Российской Федерации как государства, я не вижу. Я считаю просто политиканством принимать какие-либо законы по этому поводу", - подытожил Тука.