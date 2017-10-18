После увеличения пенсий могут вырасти цены, а о субсидиях многим придется забыть

18.10.2017 17:34

Вместе с экспертами мы разбирались, как осовременивание пенсий скажется на нашей жизни. Что будет с ценами…, сообщает kp.ua.

Итак, украинские пенсионеры получили свои повышенные пенсии. Минимальные пенсии выросли на 140 грн., а почти 6 млн. пенсионеров получили различные прибавки к пенсионным выплатам. И хотя надбавки дали далеко не всем, правительству есть, о чем рапортовать, а ценам есть, за что уцепиться.

Немало экономистов прогнозируют, что продуктовая инфляция не за горами.

- Дело в том, что большинство украинских пенсионеров являются потребителями самых дешевых продуктов, - поясняет экономист Александр Мартынюк. – Получив свои надбавки – хоть 50 грн, хоть тысячу – не суть важно, они вряд ли перейдут в более высокую ценовую категорию, а просто купят чуть большее количество тех же самых продуктов. Выросший спрос спровоцирует некоторый рост цен на самые дешевые товары и их цены приблизятся к стоимости товаров средней ценовой категории. Те тоже не будут стоять на месте и в свою очередь тоже немного отдалятся. Произойдет своеобразная "цепная реакция" и постепенно подорожают практически все продукты.

Повышение пенсий не может остаться без следа, особенно учитывая, что дефицит пенсионного бюджета составляет более 140 млрд. грн, считает аналитик ГК "Телетрейд" Владимир Чернобай.

- Думаю, что ситуация будет усугубляться, ведь денег в пенсионном фонде и без того не хватало. Откуда власть будет брать деньги для повышений пенсий? – задается эксперт. – Придется либо "включать печатный станок", либо брать кредит. И то, и другое негативно скажется на курсе и ценах. Официальный уровень инфляции и так на 1 октября составил 10,2%, тогда как правительство прогнозировало около 8,2% годового уровня. Я считаю, что цены к концу года еще вырастут, и инфляция составит порядка 12,9%. При этом уровень жизни пенсионеров вряд ли изменится, поскольку цены на товары и услуги будут расти пропорционально.

В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что повышение пенсий слишком мизерно, чтобы повлиять на инфляцию. Но при этом не исключает, что цены вырастут по другим причинам.

- В среднем повышение пенсий составило всего 233 грн, и это вряд ли может существенно повлиять на рынок, - отметил экономист в комментарии "КП" в Украине". - Скорее рост цен произойдет за счет роста стоимости энергии для бизнеса. Цены оптовиков уже выросли на 30% - вот это проблема. А сами оптовики ссылаются на рост тарифов на энергию и транспортных расходов.

…и субсидиями

О том, что субсидии в перспективе светят далеко не всем, кто на них рассчитывал исходя из опыта предыдущих сезонов, в Минсоцполитики заявляли неоднократно.

В частности, директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко на Прямой линии в "КП" в Украине" в июле заявил, что количество получателей субсидии будет снижаться.

"В прошлом отопительном сезоне мы ориентировались на то, что количество получателей субсидий вырастет до 8-8,5 млн., но по факту получили около 7,5 млн, - отметил Музыченко. - Для сравнения: в отопительном сезоне 2015/2016 их было около 5 млн. Но сегодня есть все основания полагать, что количество получателей субсидий будет снижаться: об этом говорят рост минимальной и средней зарплат и планы по поводу осовременивания пенсий".

Теперь планы по "осовремениванию" пенсий претворили в жизнь, так что о субсидиях многим пенсионерам-счастливчикам придется забыть. Но есть и хорошая новость: в нынешнем отопительном сезоне осовремененные пенсии на субсидии не повлияют.

А вот в следующем – 2018/2019 – при перерасчете субсидий уже будут учтены все нынешние надбавки.