РЕЦЕПТ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ НА ДОНБАССЕ ОТ БЫВШЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ НАТО

18.10.2017 19:14

Как считает бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен, если Запад предоставит Украине оборонительное оружие и введет миротворческую миссию ООН, то это прекратит войну на Донбассе. Об этом он сообщил в статье для канадского печатного издания «The Globe and Mail», передает zi.dn.ua.

Европа, Канада и США могут помочь в политическом разрешении войны: нужно только предоставить Украине оружие и развернуть мощную миротворческую миссию ООН.

Совет безопасности может помешать «замораживанию» политического конфликта на востоке Украины. Изначально нужно настоять на том, что миссия пройдет на территории всей украинско-российской границе. Далее нужно защищать не только международных наблюдателей, но также инфраструктуру и мирных жителей.