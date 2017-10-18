- Срочно! Депутаты вывозят семьи из Киева13:24
- "Российский народ предал нас - я не могу петь для оккупантов", - певица Приходько "размазала" украинских артистов, предательски гастролирующих по России во время войны на Донбассе12:14
- Украина увеличила импорт из ЕС и России11:56
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах10:16
- Акция протеста под Радой: глава полиции заявил об ограблении Нацгвардии09:15
- Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану - нардеп 08:34
- "Случаи физического избиения граждан, силовиков и защищенных законом депутатов будут жестко преследоваться", - Юрий Луценко предупредил о возможных провокациях на митингах оппозиции в столице08:16
- В Госдуме разнервничались из-за сюжета на украинском ТВ о бронекатерах ВСУ в Черном море: грозятся бомбить украинские корабли07:29
- Нардеп пообещала врачам грандиозное повышение зарплат22:32
- Появились фото и видео, как протестующие под Радой чуть не "линчевали" нардепа Барну. ВИДЕО22:06
Срочно! Депутаты вывозят семьи из Киева
После того как тысячи украинских воинов АТО и мирных граждан вышли на улицы Киева «вынести козла», множество депутатов ВРУ и чиновники высшего звена начали вывозить семьи за границу, а сами ходить только под усиленной охраной через подземные тоннели. Об этом сообщают достоверные источники, что подтверждает и нардеп Савченко в эфире вечернего прайма на телеканале NewsONE, передает from-ua.
По некоторым данным, детям народных депутатов было рекомендовано не ходить в школу. Такие негласные установки раздавали в СБУ.
Известно также, что многие нардепы и чиновники заблаговременно вывезли своих родных из Киева.
Также известно, что сами депутаты передвигаются под усиленной охраной и через тоннели. Об это сообщают активисты из под стен Верховной Рады Украины.
По их сообщению все ходы и выходы в ВРУ перекрыты. Не смотря на это по состоянию на 19-00 в здании ВРУ не осталось ни одного депутата.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, ВРУ, семья, СБУ, заграница, Верховная Рада, депутаты, АТО
- Народные избранники решили, что их нелегкий труд недостаточно оценен государством: в Раде зарегистрирован проект постановления о повышении зарплат депутатам и их помощникам
- Депутаты таки заблокировали подписание закона о КСУ
- Военная прокуратура перекрыла канал поставки оружия из зоны АТО
- В Киеве изготовляли поддельные украинские документы для главарей ОРДЛО
- Глава Киевоблсовета Старикова возмущена административной реформой Порошенко
- Националисты в столице прокляли депутатов и министра (ФОТО)
- Бежал подальше от "рус***го мира" и российских собратьев по оружию: в Торецке пойман "затаившийся" террорист из банды "ДНР"13:01
- У людей Захарченко новая головная боль: в оккупированной Горловке "диверсанты" злостно высмеяли главаря "ДНР"11:35
- Российские СМИ: боевики «ДНР» похитили Манекина, потому что он знал истинных убийц Моторолы11:16
- Убийство беременной дочери высокопоставленного кремлевского наемника в "ДНР": соцсети сообщили неожиданные подробности о террористе Мачете10:56
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 18 октября10:35
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах10:16
- Двое погибших, четверо раненых - в штабе АТО сообщили тревожные новости из Донбасса09:36
- "Мы уже не теряем патроны впустую. Мы готовимся к зиме", - боец с передовой АТО рассказал про обстрелы боевиков "ЛНР"08:54
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО21:24
- На Донбассе задержали боевика-медика20:46
- Срочно! Депутаты вывозят семьи из Киева13:24
- Бежал подальше от "рус***го мира" и российских собратьев по оружию: в Торецке пойман "затаившийся" террорист из банды "ДНР"13:01
- Почему боевики "ДНР" усилили обстрелы под Донецком12:34
- "Российский народ предал нас - я не могу петь для оккупантов", - певица Приходько "размазала" украинских артистов, предательски гастролирующих по России во время войны на Донбассе12:14
- Украина увеличила импорт из ЕС и России11:56
- У людей Захарченко новая головная боль: в оккупированной Горловке "диверсанты" злостно высмеяли главаря "ДНР"11:35
- Российские СМИ: боевики «ДНР» похитили Манекина, потому что он знал истинных убийц Моторолы11:16
- "Шахтер" одержал выездную победу над "Фейеноордом" (ВИДЕО)11:05
- Убийство беременной дочери высокопоставленного кремлевского наемника в "ДНР": соцсети сообщили неожиданные подробности о террористе Мачете10:56
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 18 октября10:35
- Почему боевики "ДНР" усилили обстрелы под Донецком12:34
- Ужас! Перед покупкой сладостей от Порошенко тысячу раз проверьте содержимое. ВИДЕО07:56
- Итоги осенних боев в зоне АТО на Донбассе19:24
- Акция 17 октября. Что означают три главных требования и согласится ли на них Порошенко15:44
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- Последняя попытка выскочить из петли: Пионтковский рассказал, как собственное окружение заставит Путина капитулировать на Донбассе
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу