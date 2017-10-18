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Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
За последние два месяца это уже второе Соглашение о сотрудничестве, разрываемое со страной-агрессором. В августе Украина уже прекратила соглашение с РФ по экспорту военной продукции. Сегодня,18 октября, стало известно о том, что Кабмин своим решением прекратил действие еще одного важного документа, согласно которому Украина сотрудничала с РФ с 21 декабря 2000 года, передает "Диалог.UA".
Такое решение было принято на заседании правительства 18 октября. Речь идет о Соглашении с РФ по вопросам сотрудничества в сохранении специализации военных предприятий. Данный договор среди прочего предусматривал, что Украина и РФ способствуют сохранению производственной и научно-технической специализации предприятий и организаций, которые принимают участие в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники. Отметим, в России, несмотря на жесткую позиция США в отношении Кремля, убеждены, что "хороший Трамп" неожиданно захочет дружить с агрессором и отношения между США и Россией выйдут на небывалый ранее уровень.
Теги: Украина, США, Донбасс, Кабинет министров, Российская Федерация, договор
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