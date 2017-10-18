В Госдуме разнервничались из-за сюжета на украинском ТВ о бронекатерах ВСУ в Черном море: грозятся бомбить украинские корабли

18.10.2017 07:29

На днях украинские военные под Одессой на учениях отработали тактику "волчьей стаи", в которой несколько бронекатеров удачно "захватили" большой вражеский корабль. Сообщение вызвало нешуточный переполох в высших эшелонах власти России. На это внимание обратил известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, передает "Диалог.UA".

"Они, похоже, совсем буйков не видят. Депутат Госдумы угрожает разбомбить УКРАИНСКИЕ катера с самолетов, если они приблизятся к украденным россиянами УКРАИНСКИМ нефтяным вышкам, в УКРАИНСКОЙ акватории", - рассказал журналист, уточнив, что истерическим воплем из-за учений разразился госдумовец Дмитрий Белик. "Конечно, вся эта так называемая шакалья стая способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки.

Но результат боя будет предсказуем, потому что через 10-15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер", - пригрозил путинист. Комментируя этот вопль, Цаплиенко обратил внимание, что россияне уж слишком нервно отреагировали на новость. "Не ожидал, что великий и могучий российский флот могут напугать наши кораблики", - отметил журналист.