В Нацбанке подняли зарплату всем членам правления

18.10.2017 14:16

Повышение не коснулось лишь Валерии Гонтаревой. Национальный банк в сентябре повысил зарплату всем членам правления в 1,5 раза, кроме главы Валерии Гонтаревой. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передают Украинские новости.

"Действительно, в сентябре произошло повышение размера должностных окладов членов правления Национального банка. Вместе с тем заметим, что повышение зарплаты не касается главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая сейчас находится в вынужденном отпуске без сохранения заработной платы и написала Президенту заявление об увольнении с должности главы НБУ еще в мае этого года", - сообщил НБУ.

Отмечается, что в течение нескольких лет заработная плата главы НБУ и заместителей оставалась неизменной, в несколько раз ниже среднерыночной заработной платы членов правлений украинских банков.

"Для приближения заработной платы к среднерыночному уровню должностные оклады членов правления Национального банка были увеличены", - сообщили в НБУ.

Ранее зарплата главы Национального банка в месяц составляла 163 000 гривен, ее заместителей - 150 000 гривен.

Напомним, заработная плата НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева в 2016 году возросла в 17,5 раза (на 18 млн 218,54 тысяч грн) – до 19 млн 323,044 тысяч грн.