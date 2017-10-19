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Автомобиль просто сносил людей: очевидцы ДТП сообщили подробности
По информации очевидцев смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вчера вечером в Харькове, автомобиль, за рулем которого находилась девушка двадцатилетнего возраста, не просто ехала, а «летела» на людей, переходивших дорогу на зеленый цвет светофора. Об этом сообщает replyua.net. В том числе, один из пострадавших Владимир заявил, что водитель транспортного средства не остановился перед линией пешеходного перехода, подобно другим автомобилям, а продолжал ехать дальше.
«После того, как я очнулся, то увидел людей, которые оказались не такими везучими, как я. У меня рассечение, сотрясение мозга. После аварии я вновь пришел сюда, чтобы разрядиться, посмотреть обстановку. Я помню, как переходил на зеленый свет. Мы с другом переходили дорогу, направляясь к метро. Затем послышался скрип колес, скрежет металла… Я понял, что мне что-то летело просто в лицо. Придя в себя, я осознал, что мне кусок металла прилетел в лицо», — рассказал Владимир.
Своими впечатлениями также поделилась Оксана, ставшая очевидцем ДТП: «Это же непосредственно центральная часть города! И днем, и ночью, здесь всегда толпы людей. Под «Градусником» люди назначают свидания, здесь метро, люди торопились домой. Сейчас там могла лежать я, мои родные или друзья».
Теги: Донбасс, Харьков, ДТП
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