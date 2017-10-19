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Бизнесмен: «Аксенов провалил подготовку к президентским выборам в России»
Пикеты, устроенные в Крыму несколько дней назад, свидетельствуют о том, что Сергей Аксенов, «глава» полуострова, провалил подготовку к президентским выборам в России.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, такое мнение высказал Олег Зубков, крымский бизнесмен. Он подчеркнул, что власти России негативно восприняли новости о пикетах в Крыму, ведь сейчас в стране на финишную прямую выходит подготовка к президентским выборам. «А тут одиночные пикеты по всему Крыму со жгучими лозунгами, да еще со стороны крымских татар! Это провал политики Аксенова и российских силовых структур – безжалостных, несправедливых и необоснованно жестоких к людям», - заявил Зубков.
По словам бизнесмена, Аксенов – это не тот человек, который может заметить нарушения прав человека в регионе, десятки полицейских автозаков, которые перевозят «преступников» по дорогам Крыма. По мнению Зубкова, на полуострове вдруг неожиданно появилось слишком много «убийц, воров и других представителей криминального мира», чего раньше не наблюдалось.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, Крым
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