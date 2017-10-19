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До свидания, субсидии! У кого и за что их заберут
Из-за повышения пенсий в следующем отопительном сезоне часть пенсионеров могут либо лишиться субсидий, либо их сумма серьезно уменьшится.
Точную цифру пока эксперты назвать не могут, поскольку ожидают повышения цены на газ, а также повышения коммунальных тарифов.
ПОЛУЧИЛИ — И ИСПУГАЛИСЬ
Хотя в среднем, по словам экономиста Александра Охрименко, пенсия в стране выросла на 232 грн, все-таки есть счастливчики.
Например, 78-летняя Людмила Локтионова, стаж которой составляет более 50 лет, рассказала, что ей добавили 1800 грн.
Я получала 2 тыс. грн, и когда увидела, сколько мне добавили, то очень обрадовалась, поскольку мне всегда не хватает на лекарства.
Правда, теперь думаю, что у меня отберут субсидию, тогда все эти деньги уйдут на оплату ЖКХ — волнуется пожилая женщина.
Бывшая доярка Нина Коновал из Киевской области тоже переживает. «Дочка говорит, мол, мама, а как мы теперь за газ будем платить, если ты получаешь 4 тыс. и мне с мужем добавили из-за минимальной зарплаты, теперь официально у нас не по 1500 грн, а у каждого — почти по 4 тыс.
А ведь зимой у нас много газа нагорает, без тепла мы не проживем, придется печь дровами топить, а ее еще надо ремонтировать», — говорит бывшая доярка.
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЦЕНЫ НА ГАЗ
Правда, эксперты говорят: отдавать уже начисленную на зиму субсидию никому не придется, а вот при следующем расчете субсидий в мае большая часть пенсионеров может потерять право на госпомощь. Они будут оплачивать коммуналку «по полной».
«Зимняя субсидия меняться не будет. Ее начислили за предыдущие полгода, а вот летнюю субсидию многие могут не получить. Также меньше людей получат и зимнюю субсидию в следующем отопительном сезоне.
Но насколько — сказать сложно», — сообщил вице-премьер по соцполитике Павел Розенко.
Это подтверждает и эксперт по ЖКХ, экс-депутат Киеврады Александр Клюс.
«Бежать и менять данные в отделе субсидий нужно только тем, кто изменил количество прописанных в своей квартире. Остальные, несмотря на повышение пенсии, зимнюю субсидию получат без изменений», — говорит Клюс.
Сколько субсидий украинцы недосчитаются в следующем отопительном сезоне, зависит от цены на газ и коммунальных тарифов. «Цену на газ мы узнаем не раньше лета, только тогда и можно будет посчитать», — говорит Розенко.
А экс-первый заммэра столицы Александр Мазурчак добавляет, что количество получателей субсидий зависит и от тарифов на ЖКХ. «А тарифы не перестают расти. Вот в Киеве с июля квартплата выросла в два раза. В некоторых городах поднимаются расценки на тепло и водоснабжение.
Другое дело, что у государства нет денег на компенсацию субсидий предприятиям, которые предоставляют коммунальные услуги. Именно из-за этого мы не смогли толком подготовиться к отопительному сезону, и поэтому треть столицы летом сидела без горячей воды», — говорит Мазурчак.
ОТНИМАЮТ ЗА ДОЛГИ
В то же время десятки тысяч украинцев лишаются субсидий из-за долгов. По новым правилам Кабмина, если семья задолжала более 340 грн за услуги ЖКХ, то льготу ей не насчитывают (ранее в назначении субсидии отказывали, только если есть долг за два месяца).
Так, в Днепре 40 тысяч жителей получили отказы в продлении субсидий на оплату коммунальных услуг к началу нового отопительного сезона.
Тысяча жителей Павлограда тоже потеряли право на льготу. Такие правила могут привести к тому, что украинцы будут массово не платить за коммуналку.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги
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