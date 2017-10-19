Греко-католики захватили храм УПЦ на Коломые

19.10.2017 13:50

17 октября 2017 года представители Украинской греко-католической церкви захватили Свято-Благовещенский храм Украинской православной церкви в городе Коломыя. В помещение они проникли путем срезания замков.

Об инциденте стало известно из публикации в Facebook т.н. Координатора военных капеланов Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ Михаила Дзюбы.

Как отмечает Информационно-просветительский отдел УПЦ, греко-католики, пользуясь напряженной политической ситуацией в стране, показали пренебрежение законом и соответствующим решением суда. В частности, неделю назад Ивано-Франковский окружной административный суд установил факт законности пользования религиозной общиной Украинской православной церкви Благовещенским храмом в г. Коломыя.

Сейчас сторонники УГКЦ находятся возле церкви и силой не пускают в нее верующих УПЦ, распространяя в соцсети клевету и оскорбления в их адрес.

Напомним, что ранее Отдел внешних церковных связей УПЦ дал оценку ситуации вокруг православного храма в Коломые.

В частности, УГКЦ напомнили, что в указанном городе у греко-католиков находится в распоряжении 20 храмов, а у УПЦ - всего лишь 2. Исходя из этого, попытки захватить Благовещенскую церковь вряд ли можно оправдать дефицитом помещений для Богослужений верующих УГКЦ.

Помимо этого, было подчеркнуто, что униаты владеют многими православными храмами. Например, киевский храм святого Николая на Аскольдовой могиле, а также храм св. Николая Доброго на Подоле и другие исторические храмы, которыми сегодня пользуются греко-католические общины, были в свое время построены как православные и исторически принадлежали Православной Церкви. В частности, в храме св. Николая Доброго на Подоле служил известный православный богослов протоиерей Александр Глаголев.

Что же касается захваченного Благовещенского храма, то стоит подчеркнуть, что его строительство завершилось в 1587. А УГКЦ появилась на территории Украины только после 1596 года, когда была подписана Брестская уния.

Источник: https://from-ua.com