Какие угрозы несет Турция и РФ для крымских татар – эксперт

19.10.2017 21:42

Эксперт объяснил, в чем Турция представляет опасность для крымских татар

Об этом в эфире Politeka-Online рассказал активист Эрфан Кудусов.

«Большая часть крымских татар, которые попадали в Турцию, в Османскую империю, именно на территорию материковой Турции, оказались частью политической турецкой нации. Но не крымскотатарской. И не украинской», — сообщил он.

Кудусов отмечает, что крымские татары – граждане Украины, и политически они украинцы крымскотатарского происхождения. Но все, кто оказался в Турции стали турками.

«Сколько мы видели людей, которые переселились из Турции в Крым? За 29 последних лет, с момента переселения, может быть 1-2 человека. А при этом из Узбекистана переселилось практически ядро народа, 80%», — отмечает активист.

Кудусов добавляет, что частью России крымские татары не станут никогда.

«Слишком глубоки наши противоречия исторические. И доверия нет. У нас даже поговорка, знаете: если сосед – русский, держи топор поближе», — акцентировал он.

Источник: https://politeka.net