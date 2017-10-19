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Какие угрозы несет Турция и РФ для крымских татар – эксперт
Эксперт объяснил, в чем Турция представляет опасность для крымских татар
Об этом в эфире Politeka-Online рассказал активист Эрфан Кудусов.
«Большая часть крымских татар, которые попадали в Турцию, в Османскую империю, именно на территорию материковой Турции, оказались частью политической турецкой нации. Но не крымскотатарской. И не украинской», — сообщил он.
Кудусов отмечает, что крымские татары – граждане Украины, и политически они украинцы крымскотатарского происхождения. Но все, кто оказался в Турции стали турками.
«Сколько мы видели людей, которые переселились из Турции в Крым? За 29 последних лет, с момента переселения, может быть 1-2 человека. А при этом из Узбекистана переселилось практически ядро народа, 80%», — отмечает активист.
Кудусов добавляет, что частью России крымские татары не станут никогда.
«Слишком глубоки наши противоречия исторические. И доверия нет. У нас даже поговорка, знаете: если сосед – русский, держи топор поближе», — акцентировал он.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Турция, татары
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