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Кернес пообещал помощь всем пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Харькове

19.10.2017 16:00
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Кернес пообещал помощь всем пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Харькове

Геннадий Кернес, мэр Харькова, пообещал оказать помощь в лечении всех пострадавших, а также в организации похорон погибших в результате страшного ДТП, произошедшего накануне вечером в Харькове. Как сообщает replyua.net, об этом Кернес написал на своей странице в Фейсбуке. 

«Харьковский Городской Совет и я лично выражаем соболезнования семьям погибшим. Обещаю вам нашу помощь в организации похорон. Всем, кто пострадал в результате этой аварии, городские власти помогут вам в лечении»», - отметил градоначальник. Напомним, что в страшном ДТП, произошедшем в Харькове, погибли 5 человек. Авария произошла на перекрестке переулка Мечникова и улицы Сумской – на большой скорости автомобиль врезался в толпу людей. 

«Находившийся за рулем Volkswagen Touareg Геннадий Дронов торгует продуктами питания и табачными изделиями, а также предоставляет в аренду недвижимое имущество», - ранее заявляли местные источники. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Донбасс, Харьков, ДТП
 
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