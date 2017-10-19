Кернес пообещал помощь всем пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Харькове

19.10.2017 16:00

Геннадий Кернес, мэр Харькова, пообещал оказать помощь в лечении всех пострадавших, а также в организации похорон погибших в результате страшного ДТП, произошедшего накануне вечером в Харькове. Как сообщает replyua.net, об этом Кернес написал на своей странице в Фейсбуке.



«Харьковский Городской Совет и я лично выражаем соболезнования семьям погибшим. Обещаю вам нашу помощь в организации похорон. Всем, кто пострадал в результате этой аварии, городские власти помогут вам в лечении»», - отметил градоначальник. Напомним, что в страшном ДТП, произошедшем в Харькове, погибли 5 человек. Авария произошла на перекрестке переулка Мечникова и улицы Сумской – на большой скорости автомобиль врезался в толпу людей.



«Находившийся за рулем Volkswagen Touareg Геннадий Дронов торгует продуктами питания и табачными изделиями, а также предоставляет в аренду недвижимое имущество», - ранее заявляли местные источники.

Источник: http://replyua.net