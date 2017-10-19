Киевский суд отобрал у Ахметова "Укртелеком"

19.10.2017 15:55

Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций ПАТ "Укртелекома" ООО "ЕСУ", передает пресс-служба суда, сообщает телеканал 112 Украина.

"Удовлетворены исковые требования Фонда госимущества Украины, расторгнут договор купли-продажи акций №КПП-582 от 11.03.2011 ОАО "Укртелеком", ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" обязан списать со счета ООО "ЕСУ" пакет акций ОАО "Укртелеком" и взыскана с ООО "ЕСУ" пеня в размере 2 171 169 000 грн, начисленная за ненадлежащее исполнение договора купли-продажи пакета акций", - заявили в суде.

В то же время компания "ЕСУ", принадлежащая в настоящее время Ринату Ахметову, собирается подавать апелляцию на такое решение суда. В "ЕСУ" подчеркнули, что решение суда первой инстанции не повлияет на операционную работу "Укртелекома", в частности, будет продолжена масштабная модернизация компании в партнерстве с China Development Bank.