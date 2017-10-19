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Киевский суд отобрал у Ахметова "Укртелеком"

19.10.2017 15:55
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Киевский суд отобрал у Ахметова "Укртелеком"

Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций ПАТ "Укртелекома" ООО "ЕСУ", передает пресс-служба суда, сообщает телеканал 112 Украина.
"Удовлетворены исковые требования Фонда госимущества Украины, расторгнут договор купли-продажи акций №КПП-582 от 11.03.2011 ОАО "Укртелеком", ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" обязан списать со счета ООО "ЕСУ" пакет акций ОАО "Укртелеком" и взыскана с ООО "ЕСУ" пеня в размере 2 171 169 000 грн, начисленная за ненадлежащее исполнение договора купли-продажи пакета акций", - заявили в суде.
В то же время компания "ЕСУ", принадлежащая в настоящее время Ринату Ахметову, собирается подавать апелляцию на такое решение суда. В "ЕСУ" подчеркнули, что решение суда первой инстанции не повлияет на операционную работу "Укртелекома", в частности, будет продолжена масштабная модернизация компании в партнерстве с China Development Bank.



Теги: суд, Ринат Ахметов, Укртелеком, национализация
 
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