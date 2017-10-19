Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными

19.10.2017 09:45

Медицинскую реформу во втором чтении могут принять в Верховной Раде уже 19 октября

О том, какие же медицинские услуги будут бесплатными рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По словам Супрун, парламент отверг возможность сооплаты, которую предлагал Минздрав

Расходы на медицинские услуги или будут полностью компенсироваться государством, или вообще не будут покрываться.

Так, Минздрав разработал список бесплатных медицинских услуг: услуги семейного врача, педиатра, некоторые виды исследований, экстренная медицинская помощь.

В обязанности семейного врача входит: наблюдение за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологических (во время беременности) состояний; сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями; неотложная помощь; направление пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи; профилактика: вакцинация, осмотры и исследования пациентов из групп риска; консультации.

Семейный врач также может наблюдать неосложненную беременность и наблюдать за здоровым ребенком в соответствии возрастными особенностями и потребностями. А также предоставлять отдельные услуги паллиативной помощи. Например, оценить степень боли, назначить и выписать рецепт на наркотические средства, психотропные вещества для лечения болевого синдрома.

Семейный врач назначает лекарства и выписывает рецепты, по которым можно получить препараты по программе возмещения стоимости лекарств.

Бесплатной будет экстренная медицинская помощь. Это касается сердечных приступов, инсультов, аппендицитов, после ДТП или бытовых травм у пациентов. Экстренную медицинскую помощь будет оплачивать государство.

Источник: https://politeka.net