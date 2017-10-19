На Чернобыльской АЭС зафиксировано изменение активности излучения

19.10.2017 11:38

Сотрудники Чернобыльской атомной электростанции заявили о том, что вредное гамма-излучение в зоне арки, которой накрыли четвертый аварийный блок, снизилось примерно в десять раз.



Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по управлению Чернобыльской зоной, этот результат показали измерения, сделанные сотрудниками цеха радиационной безопасности. Сотрудники цеха радиационной безопасности проводили замеры в трех вертикальных плоскостях, расположенных на расстоянии 120, 256 и 355 метров от объекта "Укрытие", покрывая всю зону проведения работ. Отмечается, что измерения сделаны при помощи дрона, на котором специалисты закрепили электронный дозиметр. Такое измерение уже проводилось около тринадцати лет назад, и новые показатели продемонстрировали высокую эффективность арки, возведенной над опасным энергоблоком.



После того, как арка была установлена над энергоблоком, а также после того, как были выполнены основные работы по удалению твердых радиоактивных отходов, топливных материалов, а также после засыпания зоны работ щебнем, не загрязненным радиацией, гамма-излучение сократилось ровно в десять раз.