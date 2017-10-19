На территории Харьковской области распространяется опасная инфекция

19.10.2017 10:45

В поселке городского типа Балаклея, что в Харьковской области, медиками было зафиксировано десять случаев заболевания вирусным гепатитом. Как передает replyua.net, информация соответствующего содержания была представлена сотрудниками пресс-службы Харьковского областного лабораторного центра Минздрава.



«Среди десяти заболевших шестеро больных являются членами двух семей. Всех, кто заболел, уже доставили в инфекционное отделение районной больницы. Им предоставляется необходимое лечение», - сказано в сообщении. Лечебно-профилактическая сеть проводит осмотр контактных лиц по месту жительства, учебы и работы заболевших, подворные обходы. Цель подобных действий - активное выявление больных, лабораторное обследование контактных лиц.



Вместе с тем, известно, что результаты исследований в лаборатории проб питьевой воды на наличие антигена вирусного гепатита А, которые отбирались в очагах по месту жительства и учебы заболевших, оказались отрицательными.