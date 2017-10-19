Организаторы протестов начали перекладывать друг на друга ответственность за провокации и насилие под Радой

19.10.2017 19:18

Представитель Центра Противодействия Коррупции Виталий Шабунин удивил всех своим постом, в котором он спрашивал о мерах безопасности и напоминал организаторам, что они ответственны за агрессивное поведение своих соратников на акции. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известная журналистка и телеведущая Ольга Лень.



По ее словам, также в эфире одного из телеканалов нардеп Светлана Залищук ранее убеждала, что участники акции смогут удержать своих активистов от драк, а теперь, когда оказалось, что Саакашвили и Семенченко вывели своих людей исключительно для того, чтобы спровоцировать драки, активисты резко всполошились. Шабунин рассказывает, что за все драки и гадость несут ответственность политические партии, потому что это, мол, их люди. Сейчас Реанимационный Пакет Реформ – РПР, Центр Противодействия Коррупции и Общественное движение «Честно» призвали избегать силового противостояния под стенами парламента и сохранить мирный характер протеста.



«Так может некоторым активистам лучше отказаться от организации массовых акций, если они не хотят заниматься техническими вопросами организации и безопасности и не способны к ответственности за их ход?», – задается вопросам журналистка.