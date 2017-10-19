Под Радой продолжает расти количество митингующих

19.10.2017 18:35

Количество митингующих на площади Конституции возле здания Верховной Рады к 13.00 четверга увеличилось в сравнении с утром, активисты подняли флаги Украины и партийные - ВО "Батькивщина", ВО "Свобода", "Руха новых сил", передает Интерфакс.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", собравшиеся на площади слушают трансляцию возобновившегося после перерыва пленарного заседания Верховной Рады, а выступления некоторых депутатов встречают аплодисментами.

На улице Грушевского у забора, отделяющего проезжую часть от тротуара, выстроились с партийным и флагами несколько десятков представителей партии "Национальный корпус".

В разбитом во вторник вечером на ул.Грушевского под Верховной Радой палаточном городке митингующие общаются, читают газеты, работает полевая кухня.

При этом участники акции затруднились с ответом на вопрос корреспондента агентства об их дальнейших планах. Активисты отмечают, что ждут рассмотрения в парламенте законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности, изменения системы выборов народных депутатов и создания Антикоррупционного суда.

Обстановка вокруг здания Верховной Рады, на площади Конституции и в палаточном городке остается спокойной и каких-либо эксцессов не наблюдалось.

Источник: https://from-ua.com