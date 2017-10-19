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Погибли 2317 украинцев, Раду просят о немедленной реакции
Меры против нарушителей на дорогах должны быть срочно ужесточены
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Необходимо немедленно, до конца текущего года принять находящиеся в парламенте и правительстве законодательные акты, позволяющие ввести в действие: — Повсеместное применение процедур автоматической видеофиксации нарушений и жесткие штрафы; — Радикальное ужесточение наказания за вождение автомобилей в пьяном виде», — заявил он.
Министр призвал парламент в ближайшие недели принять все поправки и уточнения к действующим законам.
Аваков сообщил, что в 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибли 3187 человек, травмировано 32 079 человек. А за 9 месяцев 2017го на дорогах погибло 2317 и травмировано 25 082 граждан Украины.
Напомним, 18 октября в Харькове произошло страшное ДТП, в котором погибли 6 человек, находившихся на тротуаре. За рулем дорогого авто марки Lexus сидела 20-летняя Елена Зайцева, которую СМИ называют дочерью бизнесмена Василия Зайцева. Украинские СМИ уже окрестили это событие, как «ДТП с мажорка». Отметим, аварии с участием детей богатых родителей происходят в Украине регулярно.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, ДТП, Верховная Рада
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