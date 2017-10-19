Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Поки живі діти: до Києва повернулася смертельна забава 90-х

19.10.2017 15:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Поки живі діти: до Києва повернулася смертельна забава 90-х

До Києва повернулася відома дитяча забава з 90-х.

На кадрах, опублікованих в соцмережах, видно, що діти вважають за краще кататися «зайцями» на тролейбусі.

Ці фотографії були зроблені з тролейбуса №18. Батьків попереджають: «Поки ваші діти теплі і живі, виховуйте в них інстинкт самозбереження. Тому що наступний рівень це дах електрички і чорний пакет».

Очевидці катання відзначають, хлопчики могли впасти комусь під колеса або їх могла притиснути фура.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, дети, опасность
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх