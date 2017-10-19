Поки живі діти: до Києва повернулася смертельна забава 90-х

19.10.2017 15:46

До Києва повернулася відома дитяча забава з 90-х.

На кадрах, опублікованих в соцмережах, видно, що діти вважають за краще кататися «зайцями» на тролейбусі.

Ці фотографії були зроблені з тролейбуса №18. Батьків попереджають: «Поки ваші діти теплі і живі, виховуйте в них інстинкт самозбереження. Тому що наступний рівень це дах електрички і чорний пакет».

Очевидці катання відзначають, хлопчики могли впасти комусь під колеса або їх могла притиснути фура.

Источник: https://from-ua.com