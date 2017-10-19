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Протест под Радой: Луценко поддержал одно из требований митингующих

19.10.2017 14:28
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Протест под Радой: Луценко поддержал одно из требований митингующих

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что поддерживает одно из требований митингующих под Верховной Радой. Речь идет о снятии депутатской неприкосновенности. При этом генпрокурор назвал "абсурдом" и "профанацией" положения законопроекта об антикоррупционном суде, принятия которого добиваются митингующие и скептически выразился о возможных изменениях в избирательное законодательство, о чем и написал на соей странице в Facebook, передает ЗН.

"Не поддерживаю законопроект Соболева и К об Антикоррупционном суде. Он забракован Венецианской комиссией. И не зря: выбирать судей, которые должны судить коррумпированных членов правительства и депутатов, органом, который назначают те же чиновники и депутаты – абсурд. Ограничить компетенцию этого суда 30 делами НАБУ из 10000 коррупционных дел всей правоохранительной системы – профанация", - написал Луценко.

Что касается избирательных правил, то, по мнению генпрокурора, "эффективность депутатов зависит не от избирательной системы, а от осведомленности и благосостояния избирателей. Пример Великобритании, Польши, Германии и Франции это подтверждает".

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Луценко, протест, митинг, Верховная Рада
 
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