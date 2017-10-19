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Ради медицинской реформы в Украине изменили Бюджетный кодекс
Медучреждения будут получать выплаты без посредников
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 6604 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно обеспечения государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств. За соответствующий правительственный законопроект за основу проголосовали 234 народных депутата.
Документ идет в комплексе с ранее утвержденным Верховной Радой в целом законопроектом №6327 о государственных фингарантиях предоставления медицинских услуг.
"Законопроект № 6604 является техническим для реализации принятого законопроекта № 6327. Он предусматривает изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации реформы финансирования системы здравоохранения", – заявила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун во время выступления в Верховной Раде.
Данный законопроект позволит реализовать принцип "деньги идут за пациентом". Так, из Бюджетного кодекса исключается медицинская субвенция для областей и расходы местных бюджетов на медпомощь.
"Отныне медицинские учреждения, с которыми подписаны договора о предоставлении услуг пациентам будут получать выплаты за предоставленные пациентам медицинские услуги напрямую из госбюджета, без посредников", – отметила, она.
Кроме того, Супрун отметила, что законопроект четко фиксирует роли государственного и местного бюджетов в системе здравоохранения – из государственного будут оплачиваться медуслуги, которые входят в программу медицинских гарантий, из местных – поддержка и развитие коммунальных учреждений, реализация местных программ.
Согласно заключительным и переходным положениям, в случае принятия документа в целом, он вступает в силу 1 января 2018 года. Вместе с тем, будут внесены изменения в раздел Бюджетного кодекса с переходными положениями, которые предусматривают, что на протяжении 2018-2019 годов по решению Кабинета министров будет разрешено предоставлять медицинскую субвенцию из госбюджета местным бюджетам для финансирования предоставления медуслуг и лексредств.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал депутатов объединиться, чтобы "начать построение качественно новой системы финансирования здравоохранения в стране". "Сегодня" разобрался в принятом депутатами документе и выделил главные изменения, которые предусматривает медреформа.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, медицина, реформы
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