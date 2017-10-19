Разомлевших от нахлынувшей жары украинцев удивили новым прогнозом

19.10.2017 12:31

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 октября, в Украине без осадков, на западе до +23°.

На востоке без осадков, температура днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.

На западе Украины в четверг без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +23°.

В северных областях солнечно. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +19°.

Согласно народному прогнозу, 19 октября — Фома. Первый снег сухой - будет хорошее лето.

Источник: https://from-ua.com