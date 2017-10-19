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Снятие неприкосновенности: в Раде рассказали, когда примут решение
Луценко объяснила, как будет проходить процедура рассмотрения президентского законопроекта
Процесс принятия решение о снятии неприкосновенности с народных депутатов затянется до 2019 года.
Об этом рассказала народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает 112.ua.
Она рассказала, как будет проходить процедура рассмотрения президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части депутатской неприкосновенности.
"Сегодня мы будем голосовать на первом уровне – это внесение в повестку и отправку этого законопроекта в Конституционный суд для получения заключения. Пройдет определенный период, мы получим этот вывод. Согласно определенной нормы Конституции, обязательно должно быть разделеное принятие этого решения на этой сессии. И следующий шаг после заключения Конституционного суда – голосование во втором чтении – это должно происходить уже на другой сессии", – анонсировала Луценко.
По ее словам, первое чтение по законопроекту пройдет не ранее 2018 года, а окончательно внесут изменения в Конституцию в 2019 году.
"Соответственно, вся эта процедура затянется до 2019 года. Поэтому президент не ищет временных решений, президент предлагает закон, который изменит жизнь народных депутатов на десятки лет. Президент думает, где завтра взять 300 голосов, это государственная позиция. Собственно, поэтому и предлагается такое предложение народным депутатам – начиная с 2020 года (снятие неприкосновенности – ред.)", – резюмировала представитель президента в парламенте.
Также она сегодня сообщала, что народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" будут голосовать за президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
Напомним, 17 октября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается внести изменения в Конституцию по депутатскому иммунитету.
7 сентября Петр Порошенко во время ежегодного обращения к парламенту предложил парламентариям внести изменения в Конституцию и отменить депутатскую неприкосновенность. Он отметил, что иммунитет может быть снят с депутатов нового созыва.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада
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