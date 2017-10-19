Тепла уже не будет: синоптик предупредила о сильном похолодании в Украине

19.10.2017 16:45

21 октября, в субботу, в Украину зайдет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха начнет резко снижаться. Как сообщает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке.



«Держатся еще Средиземноморье, Балканы, юг Франции, части Португалии и Испании, части теплого воздуха еще цепляются за +20 и чуть выше в Польше, в Украине. Но завтра, 20 октября, северный тяжеловатый холод начнет вытеснять теплый воздух на юг, и у нас температура воздуха снизится», - написала Диденко. По ее словам, завтра, 20 октября, в стране еще будет довольно тепло, до 18 градусов, а до 20 градусов воздух может прогреться на юге и западе Украины, однако в некоторых регионах в пятницу уже почувствуется дыхание поздней осени, - к примеру, в Киеве будет около 14 градусов.



Впрочем, синоптик пока успокоила тем, что в ближайшие дни, несмотря на ощутимое похолодание, в Украину не зайдет дождливый циклон, и осадков пока не прогнозируется.

Источник: http://replyua.net