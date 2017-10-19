Украина «отвоевала» землю на границе с Венгрией

19.10.2017 15:16

В государственную собственность Украины возвращены 34 земельных участка вдоль границы с Венгрией. Соответствующее решение принято судом, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передает Корреспондент.

"Сотрудники Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области только на участке Мукачевского пограничного отряда вернули в государственную собственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектара", – сообщили пограничники.

В ведомстве добавили, что "на всех участках границы судебные решения в пользу государства приняты относительно 51 участка". Кроме того в судах находятся еще 70 аналогичных дел.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что участок украинской границы с Венгрией в Закарпатье протяженностью 150 километров фактически находится в частных руках, и пограничники не имеют туда доступа.