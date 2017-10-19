Укрпочта вот-вот взвинтит тарифы

19.10.2017 19:35

"Укрпочта" повысит тарифы на пересылку почтовых отправлений в пределах Украины на...

"Укрпочта" повысит тарифы на пересылку почтовых отправлений в пределах Украины на 12,3%, а в иностранные государства – на 43,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передает Обозреватель.

"Укрпочта" инициировала рассмотрение вопроса в НКРСИ в связи с вступлением в силу новой редакции порядка регулирования тарифов на универсальные услуги почтовой связи, а также из-за роста себестоимости услуг.

"Основанием для пересмотра тарифов является изменение ставок налогов и сборов, минимального уровня заработной платы, ставок арендной платы, цен и тарифов на топливно-энергетические и материальные ресурсы, которые не зависят от хозяйственной деятельности операторов почтовой связи, но влияют на уровень плановой себестоимости операторов почтовой связи", – заявили представители Нацкомиссии.

Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2018 года.

Источник: https://from-ua.com



