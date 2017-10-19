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В Киеве возможна подготовка вооруженных провокаций – МВД
В связи с информацией о возможных провокациях с применением оружия в городе действуют усиленные меры безопасности
Министерство внутренних дел Украины сообщает возможных вооруженных провокациях в Киеве. В связи с этим, в городе действуют усиленные меры безопасности. Об этом пресс-служба МВД сообщает в своем Twitter.
"Киев: Усиленные меры безопасности в столице связаны с тем, что у полиции есть информация о возможных вооруженных провокациях", – говорится в сообщении.
Напомним, 17 октября под Верховной Радой Украины началась акция протеста, митингующие требуют принять законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и о новой избирательной системе.
Во второй половине вчерашнего дня на улице Грушевского начались столкновения активистов с полицией, в результате чего были пострадавшие с обеих сторон.
Позже, ближе к полуночи под стенами Рады произошли новые стычки. Протестующие снимали каски с правоохранителей.
Как сообщили в МВД, у людей, которые находятся под стенами парламента, может быть на руках оружие.
В итоге сегодня, 18 октября, в МВД заявили, что усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, направив туда 3000 правоохранителей.
В течении дня между протестующими и полицией возникали стычки. В целом, в отделение полиции доставили 11 человек. Согласно заявлению полиции, их отпустят после составления административных протоколов.
О причинах противостояния и требованиях протестующих читайте в материале "Сегодня".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Киев, провокация, протесты
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