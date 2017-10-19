В Минске обвинили боевиков в намеренном уничтожении камер ОБСЕ

В Контактной группе ожидают, что визит координатора гуманитарной подгруппы Тони Фриша в Луганскую область поможет освобождении заложников

Боевики намеренно выводят средства наблюдения ОБСЕ из строя, чтобы у миссии не было возможности фиксировать факты нарушения режима тишины. Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Дарка Олифер по итогам заседания Контактной группы в Минске.

"ОРЛО намеренно выводят из строя камеры видеонаблюдения СММ ОБСЕ, которые фиксируют случаи нарушения режима тишины: при помощи лазерного устройства была ослеплена камера, установленная на горе Князь Игорь. Порча и уничтожение имущества СММ ОБСЕ, начиная с беспилотников, свидетельствует о целенаправленной отработке способов уничтожения средств мониторинга, находящихся в распоряжении миссии", – пишет Олифер на своей странице в Facebook.

Кроме того, Украинская сторона ожидает, что визит координатора гуманитарной подгруппы Тони Фриша в отдельные районы Луганской области будет способствовать разблокированию работы по освобождению заложников.

"152 заложника незаконно удерживаются в ОРДЛО. Для их освобождения Украина готова идти на серьезные компромиссы. Однако представители ОРДЛО по-прежнему хотят освобождения тех, кто не имеет отношения к событиям на Донбассе. Ожидаем, что поездка в ОРЛО координатора подгруппы по гуманитарным вопросам Тони Фриша будет способствовать разблокированию работы по освобождению людей, и что господин Фриш сумеет посетить всех заложников, проверить условия их содержания, поможет связаться с родными, а также убедится в том, что к людям не применялись пытки", – написала Олифер

Тем временем, ситуация на Донбассе остается напряженной. Ранее сообщалось, что в течении суток боевики усилили натиск на Донецком направлении, носилы АТО жестко отвечают.

Источник: https://www.segodnya.ua