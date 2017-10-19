- В КРАМАТОРСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ВЕРБОВЩИКА В «АРМИЮ ДНР»20:32
- В Минздраве обещали не шокировать врачей радикальной реформой20:15
- Укрпочта вот-вот взвинтит тарифы19:35
- Организаторы протестов начали перекладывать друг на друга ответственность за провокации и насилие под Радой19:18
- Под Радой продолжает расти количество митингующих18:35
- Снятие неприкосновенности: в Раде рассказали, когда примут решение18:17
- НА ДОНБАССЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН КПВВ17:45
- На украинских СТО ожидается аншлаг: в страну завезли партию некачественного автогаза17:30
- Ради медицинской реформы в Украине изменили Бюджетный кодекс17:15
- Погибли 2317 украинцев, Раду просят о немедленной реакции16:58
В Минздраве обещали не шокировать врачей радикальной реформой
Радикальные шаги медреформы не станут шоком ни для врачей, ни для больниц, пообещали в Минздраве
Министерство здравоохранения намерено в ближайшее время начать внедрение медицинской реформы, но обещает при этом не шокировать врачей и больницы.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
"У нас есть план, несмотря на то что он очень радикальный, но он очень системный и не шоковый, он не принесет потрясения для врачей и медучреждений", – пообещал чиновник.
Также он отметил, что "будут делаться радикальные вещи, но очень постепенно, с 1 января никто не попадет в ситуацию, когда вдруг нет денег, или нет пациентов.
Кроме того, Ковтонюк заверил, что план Минздрава рассчитан на спокойное и планомерное проведение реформы.
"Уже на следующей неделе у нас будет встреча со всеми регионами. На следующей неделе, в течение 7-10 дней, мы сообщим о том, какие будут ключевые даты, какие действия и сроки", – добавил он.
Напомним, сегодня, 19 октября, Верховная Рада поддержала медицинскую реформу, и теперь украинцы смогут рассчитывать на помощь от государства при обращении в медучреждения. Действовать новый медицинский закон начнет с начала 2018 года, но поэтапно.
Что предполагает реформа и какие будут новшества, можно прочитать здесь.
Кроме того, депутаты приняли за основу законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно обеспечения государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.
Принятие медицинской реформы прокомментировала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она поблагодарила главу Верховной Рады, президента, премьер-министра и "всю команду правительства, всех общественных активистов, экспертов, аналитиков, медиков, команду Министерства здравоохранения Украины и каждого, кто поддерживал изменения в медицине все это время".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, реформа, медицина
- В Донецкой области могут закрыть семь роддомов
- Губернатор Донецкой области даст денег на спасение больных с почечной недостаточностью
- В Донецке обсудили реформу здравоохранения
- Мэр Донецка рассказал, чем он недоволен
- Медреформа: за 85% звернень в медзаклади платити не треба
- Машины "Скорой помощи" не смогут выезжать на вызовы. Нет бензина
- В КРАМАТОРСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ВЕРБОВЩИКА В «АРМИЮ ДНР»20:32
- НА ДОНБАССЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН КПВВ17:45
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)11:55
- В зоне АТО - «октябрьское обострение»11:03
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности22:34
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе21:35
- В Мариуполе симулянт представил концертную программу20:00
- Родственники отказывались верить в страшную утрату19:36
- Идея Украины по Донбассу напугала Захарченко - главарь "ДНР" обещает агрессивно сопротивляться18:49
- ОБСЕ: Сепаратисты привезли танки в запретную зону16:45
- В КРАМАТОРСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ВЕРБОВЩИКА В «АРМИЮ ДНР»20:32
- В Минздраве обещали не шокировать врачей радикальной реформой20:15
- Квас: корисні властивості напою і як ним лікуватись19:55
- Укрпочта вот-вот взвинтит тарифы19:35
- Организаторы протестов начали перекладывать друг на друга ответственность за провокации и насилие под Радой19:18
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Как защитить себя от скачков давления18:48
- Под Радой продолжает расти количество митингующих18:35
- Снятие неприкосновенности: в Раде рассказали, когда примут решение18:17
- Правительство Испании собралось лишить Каталонию автономии18:00
- Квас: корисні властивості напою і як ним лікуватись19:55
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Как защитить себя от скачков давления18:48
- 4 способи скоро та ефективно побороти целюліт14:12
- Забудьте о старых обидах10:00
- Лечебные свойства твердого сыра, о которых вы могли не знать09:50
- Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными09:45
- Чому болять руки: основні причини09:05
- Десять правил хорошего вкуса08:21
- Як покращити ріст волосся: корисні поради08:04
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля