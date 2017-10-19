В Минздраве обещали не шокировать врачей радикальной реформой

19.10.2017 20:15

Радикальные шаги медреформы не станут шоком ни для врачей, ни для больниц, пообещали в Минздраве

Министерство здравоохранения намерено в ближайшее время начать внедрение медицинской реформы, но обещает при этом не шокировать врачей и больницы.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"У нас есть план, несмотря на то что он очень радикальный, но он очень системный и не шоковый, он не принесет потрясения для врачей и медучреждений", – пообещал чиновник.

Также он отметил, что "будут делаться радикальные вещи, но очень постепенно, с 1 января никто не попадет в ситуацию, когда вдруг нет денег, или нет пациентов.

Кроме того, Ковтонюк заверил, что план Минздрава рассчитан на спокойное и планомерное проведение реформы.

"Уже на следующей неделе у нас будет встреча со всеми регионами. На следующей неделе, в течение 7-10 дней, мы сообщим о том, какие будут ключевые даты, какие действия и сроки", – добавил он.

Напомним, сегодня, 19 октября, Верховная Рада поддержала медицинскую реформу, и теперь украинцы смогут рассчитывать на помощь от государства при обращении в медучреждения. Действовать новый медицинский закон начнет с начала 2018 года, но поэтапно.

Что предполагает реформа и какие будут новшества, можно прочитать здесь.

Кроме того, депутаты приняли за основу законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно обеспечения государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

Принятие медицинской реформы прокомментировала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она поблагодарила главу Верховной Рады, президента, премьер-министра и "всю команду правительства, всех общественных активистов, экспертов, аналитиков, медиков, команду Министерства здравоохранения Украины и каждого, кто поддерживал изменения в медицине все это время".

Источник: https://www.segodnya.ua