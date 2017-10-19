В Раду внесли законы о криптовалютах

В Украине могут появиться криптобиржи, а за счет крипторынков будут наполнять Пенсфонд

Украина взяла курс на легализацию виртуальных денег — в Раде зарегистрировали уже два законопроекта об обороте криптовалют. "Сегодня" изучила документы и узнала, каким может быть рынок цифровой валюты в Украине.

Истоки

Самая популярная сейчас криптовалюта — биткоин — появилась в 2008 году. К тому времени назрела необходимость в универсальных интернет-деньгах, которые не подвластны никакому центробанку или государству. При их создании и распределении используются специальные криптографические (шифровальные) протоколы, которые никому не удавалось взломать. Майнить (от англ. to mine — добывать. — Авт.) криптовалюту может любой человек, установив специальную программу на компьютер. Она регистрирует переводы криптовалюты во всем мире, создавая особую базу данных — блокчейн. Внесение в эту базу всех операций называется майнингом, и именно за него пользователи вознаграждаются виртуальными деньгами. Юрстатус биткоина зависит от страны. Так, в апреле этого года Япония официально признала его платежным средством, а в Германии подобный статус он получил еще в 2013-м. А вот в РФ его использование рассматривают как признак незаконных операций.

Две идеи

В нашей стране юрстатус биткоина обсуждается. Так, в конце сентября замглавы Нацбанка Олег Чурий заявил, что "это точно не валюта и не платежное средство". Однако на прошлой неделе представитель НБУ Эмал Бахтари сказал, что Нацбанк будет ориентироваться на ведущие центробанки мира, чтобы понять, как относиться к криптовалютам. Тогда же группа нардепов от НФ и БПП подала в парламент законопроект об обороте криптовалют в Украине. Он определяет, что криптовалюта – это "программный код, который может выступать средством мены". Предполагается создать криптовалютные биржи (организации, которые будут обеспечивать обмен цифровыми деньгами), а со стороны государства контролировать обмен будет Нацбанк.

Во втором законопроекте, который подал в ВР глава комитета по вопросам финполитики Сергей Рыбалка, дается другое определение криптовалют: "Цифровое измерение стоимости, основанное на математических вычислениях". Они смогут выступать как средство обмена и будут считаться финансовым активом. Прописано там и создание криптобиржи — ею может стать любое финансовое учреждение, уставной капитал которого не меньше 5 млн грн (сейчас — 35,7 биткоина). Учредителями кибербирж, согласно законопроекту, могут стать госорганы, рядовые украинцы и даже иностранцы. При этом минимум 51% уставного капитала должно принадлежать гражданам Украины. Для управления рынком цифровых денег предлагается создать отдельный госорган, который будет выдавать лицензии криптобиржам и криптообменникам, а также регулировать их работу.

Что это даст

В документе идет речь о создании общегосударственных, региональных и местных программ развития и поддержки рынка криптовалют. Таким образом, государство будет выделять деньги на инновационные проекты по майнингу и вводить льготные тарифы на электроэнергию для тех, кто добывает цифровые деньги. Предлагается, чтобы продавцы криптовалюты платили взносы в фонды пенсионного госстрахования в размере 2% от суммы. За незаконную деятельность по добыче криптовалюты хотят штрафовать на сумму до 170 тыс. грн. (1,2 биткоина).

Эфиры, риплы и лайткоины

В мире уже более 2000 видов криптовалют. Вторая по популярности после биткоина — эфириум. Она составляет 20% рынка криптовалют (биткоин занимает 45%), может добываться в любых объемах (в то время как биткоинов не может быть выпущено больше 21 млн единиц). Сегодня один эфир стоит 299,05 долларов. На третьем месте — криптовалюта рипл: у нее 5% рынка, а стоимость одной единицы — 0,226 долларов. В отличие от биткоина, риплы нельзя майнить — все они принадлежат одной компании, которая платит ими за аренду компьютеров для обработки информации. Еще одна криптовалюта — лайткоин. Он стоит 55,38 долларов за единицу. Лайткоин запущен в 2011 году, его выпуск ограничен 84 миллионами единиц. Растет популярность и криптовалюты дэш: запущенная в 2014-м, она предлагает полную анонимность всех транзацкций и сейчас стоит 283,5 долларов за единицу. Обмен на обычные валюты может происходить через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платежные системы или обменные пункты. Биткоины можно получить на спецсайтах, платящих ими за простые операции вроде клика на рекламный баннер или просмотр веб-страницы определенное количество времени.

Юрист за биткоин и квартира за эфир

Криптовалюты продолжают внедряться в жизнь обычных украинцев. Уже работают целые сайты, где собраны места, в которых можно рассчитываться биткоинами. К примеру, цифровыми деньгами можно заплатить за проживание в хостеле в Одессе, купить технику в интернет-магазине, расплатиться за обед в столичной кофейне. Можно оплатить продукты в эколавке, доставку цветов, ремонт смартфона, услуги типографии и юристов. С сентября в Киеве заработали первые шесть криптоматов — терминалов, где можно менять гривни на биткоины. Кроме того, криптовалюты стали использовать при купле-продаже квартир и машин. К примеру, в сентябре так впервые официально продали квартиру в Киеве — владелец получил за нее примерно 212,5 эфира (60 тысяч долларов). А за участок в 15 соток под Львовом просят чуть меньше чем один биткоин (около 4 тысяч долларов).

Эксперты — о криптовалюте: опасности и налоги

"По оценочным данным, в прошлом году, когда криптовалюта не имела правового статуса, ее перевод в национальную валюту составил свыше 775 млн грн, а ввод национальной валюты на биржи криптовалют — более 856 млн грн. Таким образом, дополнительные поступления в Пенсионный фонд могли бы составить более 32 млн грн", — говорит Сергей Рыбалка.

Нардеп поясняет, что Нацбанк не сможет выступить регулятором рынка криптовалют: "Мы с группой экспертов считаем криптовалюты финансовым активом. И регуляторами тут может быть Нацкомфинуслуг и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку". Он добавляет, что в случае принятия его закона, система заработает уже через полгода, и именно тогда криптобиржи получат статус финансовых учреждений. В свою очередь, член Нацкомфинуслуг Александр Залетов считает, что на роль регулятора больше подходит Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку: "Криптовалюты – это скорее разряд суррогатных финансовых инструментов, а наша комиссия все же занимается финансовыми услугами. Соответственно Комиссия по ценным бумагам занимается инструментами и подходит на эту роль лучше".

"РЕГУЛИРОВАНИЕ — ЭТО УТОПИЯ". Юрист Наталья Мисик называет попытку регулировать криптовалюты в любом виде утопией. "Сама суть криптовалют в том, что они не должны подчиняться никакому регулированию. Любой закон, принятый в этом поле, не будет иметь смысла. Конечно, желательно, чтобы государство на уровне НБУ приняло постановление, где отменило бы предыдущие заявления, которыми фактически признало криптовалюту вне закона. Этого было бы вполне достаточно, чтобы операции по обмену и созданию криптовалют были урегулированы. И даже если появится подобный закон — он будет принят на территории Украины, а биткоинами мы можем расплачиваться по всему миру без конвертации".

"ПРИЗНАНИЕ — ДА, НАЛОГИ — НЕТ". Противоположной точки зрения — финаналитик Эрик Найман. Он считает, что постановления НБУ будет мало — нужен отдельный закон. Эксперт поясняет: криптовалюты не существуют физически и это может открыть окно для махинаций. Например, без официального закона о признании биткоина платежным средством в Украине, продав квартиру в нашей стране за криптовалюту, продавец может затем сказать, что его обманули и мошенническим путем выманили жилье. Если же существование криптовалюты закрепят на законодательном уровне, ею можно будет без опаски расплачиваться: покупать недвижимость, товары, услуги и даже пенсии. Напомним, что согласно пенсионной реформе, каждый украинец может докупить несколько лет пенсионного стажа. Так, один год обойдется примерно в 17 тыс. грн (0,12 биткоина). "А вот с налогообложением криптовалют все непросто — технически сегодня это сделать можно, пускай и сложно, но, как мне кажется, этот будет лишним", — резюмирует финаналитик.

"ИДЕЮ ОДОБРЯЕМ, НО...". Советник главы Госагенства по вопросам электронного управления Украины Константин Ярмоленко инициативу парламентариев приветствует, однако и замечания по законопроектам у него тоже есть. Он приводит заключение Bitcoin Foundation Ukraine, первой украинской общественной организации по поддержке криптовалютной индустрии и технологии блокчейн. "Должны отметить значительную сырость обоих законопроектов, неполноту применяемой терминологии, а, самое важное — непрозрачный характер их создания. К разработке законопроектов в должной мере не была привлечена экспертная среда. Самое главное, что в них отсутствует – это цель принятия. Из сформулированных положений невозможно понять, на какой социальный эффект рассчитывают депутаты", – говорят в организации.

Источник: https://www.segodnya.ua