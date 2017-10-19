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В Украине стремительно дорожают доллар и евро

19.10.2017 21:20
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2649,9950 (19 октября – 2642,5466) 100 EUR – 3136,0041 (19 октября – 3104,7280) 10 RUR – 4,6030 (19 октября – 4,6140), передает УНИАН.

19 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,49/26,51 гривни/доллар. По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,37/31,40 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,50 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 600 сделок на сумму 345,16 миллиона долларов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, евро, доллар
 
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