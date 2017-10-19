Врачи станут получать больше, государство заплатит за пациентов: подробности медреформы

19.10.2017 16:17

Действовать новый медицинский закон начнет с начала 2018 года, но поэтапно

Верховная Рада поддержала медицинскую реформу и теперь украинцы смогут рассчитывать на помощь от государства при обращении в медучреждения.

Что подразумевает медреформа для украинцев

Согласно новому закону, теперь из госбюджета будут выделяться средства на оплату медицинских услуг и изделий, лекарства для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в связи с болезнями, травмами, отравлениями и патологическими состояниями, а также в связи с беременностью и родами. Теперь государство будет оплачивать не только, например, вызов врача на дом, но и возьмет на себя вторичную и третичную медпомощь, а также окажет помощь в связи с беременностью и родами.

На программу медгарантий для украинцев госбюджет должен будет предусматривать не менее 5% ВВП. Государственные и коммунальные медучреждения смогут предоставлять и платные услуги – но в объеме не более 20% от всех предоставленных услуг и только к завершению 2024 года.

Сколько будут получать врачи

В документе говорится, что пациенты должны ходить на профилактические медосмотры согласно порядку Минздрава, выполнять предписания врача и соблюдать правила медучреждения, в которое он обратился. Однако врача человек сам себе сможет выбирать, в противном случае пацинт сможет обратиться по этому вопросу в Минздрав.

Законопроект предусматривает, что зарплата врачей составит по меньшей мере 250% от средней зарплаты в Украине за июль прошлого года. В этом году средняя зарплата составила 7360 грн, следовательно, зарплаты врачей в следующем году должны составить от 18 400 грн.

Кто будет распоряжаться новой программой медпомощи

Государственные гарантии по медреформе для украинцев будет обеспечить орган исполнительной власти: эти полномочия могут быть предоставлены и Министерству здравоохранения, и Министерству финансов, и Министерству экономики.

Совет пациентского контроля переименовали в Совет общественного контроля. Добавили, что он создается на основе открытого конкурса и состоит из 15 человек, которые переизбираются каждые 2 года.

Когда заработает новый закон

Принятый закон вступит в силу через месяц после его публикации, а вот действовать начнет поэтапно с 1 января 2018 года.

В то же время государство начнет оплачивать оказание медуслуг по программе медгаратний учреждениям только с 1 августа 2018 года.

В течение 2018-2019 годов планируют постепенно ввести государственные гарантии для всех видов медицинской помощи, чтобы с 1 января 2020 года все они действовали.

А до 31 декабря 2019 года реимбурсацию будут проводить согласно установленной правительством процедуре.

Напомним, Верховная Рада приняла медицинскую реформу, поддержав законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств. При этом было рассмотрено почти 900 поправок.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал принятие медицинского закона. Он поблагодарил народных депутатов за принятие народной реформы.

Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала Верховную Раду не тянуть с принятием медицинской реформы в Украине и проголосовать за предложенные правительством законопроекты.

Источник: https://www.segodnya.ua