Вырывайте из толпы: под Радой царит напряжение, сообщили о краже

19.10.2017 13:15

В палаточном городке под зданием Верховной Рады открылся мобилизационный пункт. Записаться в него может каждый, кто хочет присоединиться к акции протеста

Как передает корреспондент Politeka, ночь в городке прошла спокойно. Утром митингующих накормили горячем супом с вермишелью.

Количество силовиков продолжает увеличиваться. У них распоряжение – оперативно задерживать любых провокаторов. Буквально вырывать из толпы и уводить.

Народный депутат Андрей Ильенко попытался провести через ограждение участников акции, однако группа была остановлена бойцами Нацгвардии. В результате пройти удалось только парламентарию.

Вход со стороны Кабмина перекрыт, кордоны полиции по-прежнему усилены.

Митингущие напряжены: уверены, что сегодня день будет гораздо менее спокойным, чем вчера и готовятся к возможным провокациям против митинга. В то же время ряд активистов пожаловались, что полиция на пропускном пункте забрала туристический коврик – собираются писать заявление о краже.

Добавим, что людей под ВР пока значительно меньше, чем было в первый день акции, 17 октября.

Напомним, 18 октября полиция в правительственном квартале задержала 11 активистов.

Источник: https://politeka.net